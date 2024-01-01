10 كولون كوستاريكي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CRC إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

10 crc
1.59 btn

₡1.000 CRC = Nu.0.1586 BTN

Mid-market exchange rate at 15:02
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CRC إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7761.5011.6560.94920.654
1 GBP1.16911.278107.3281.7561.9371.1124.154
1 USD0.9150.782183.9521.3731.5150.86818.893
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / نغولتروم بوتاني
1 CRC٠٫١٥٨٥٨ BTN
5 CRC٠٫٧٩٢٨٩ BTN
10 CRC١٫٥٨٥٧٨ BTN
20 CRC٣٫١٧١٥٦ BTN
50 CRC٧٫٩٢٨٩٠ BTN
100 CRC١٥٫٨٥٧٨٠ BTN
250 CRC٣٩٫٦٤٤٥٠ BTN
500 CRC٧٩٫٢٨٩٠٠ BTN
1000 CRC١٥٨٫٥٧٨٠٠ BTN
2000 CRC٣١٧٫١٥٦٠٠ BTN
5000 CRC٧٩٢٫٨٩٠٠٠ BTN
10000 CRC١٬٥٨٥٫٧٨٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كوستاريكا كولوين
1 BTN٦٫٣٠٦٠٣ CRC
5 BTN٣١٫٥٣٠١٥ CRC
10 BTN٦٣٫٠٦٠٣٠ CRC
20 BTN١٢٦٫١٢٠٦٠ CRC
50 BTN٣١٥٫٣٠١٥٠ CRC
100 BTN٦٣٠٫٦٠٣٠٠ CRC
250 BTN١٬٥٧٦٫٥٠٧٥٠ CRC
500 BTN٣٬١٥٣٫٠١٥٠٠ CRC
1000 BTN٦٬٣٠٦٫٠٣٠٠٠ CRC
2000 BTN١٢٬٦١٢٫٠٦٠٠٠ CRC
5000 BTN٣١٬٥٣٠٫١٥٠٠٠ CRC
10000 BTN٦٣٬٠٦٠٫٣٠٠٠٠ CRC