20 نغولتروم بوتاني إلى كولون كوستاريكي

تحويل BTN إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
١٢٩٫٨٦ crc

1.00000 BTN = 6.49315 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 4:25 UTC
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BTN إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078989.2791.465251.6660.954418.4064
1GBP1.1690411.26125104.3681.71291.947581.1157421.5173
1USD0.926850.792864182.751.35811.544160.884617.0603
1INR0.01120080.009581440.012084610.01641210.01866060.010690.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كوستاريكا كولوين
1 BTN6.49315 CRC
5 BTN32.46575 CRC
10 BTN64.93150 CRC
20 BTN129.86300 CRC
50 BTN324.65750 CRC
100 BTN649.31500 CRC
250 BTN1623.28750 CRC
500 BTN3246.57500 CRC
1000 BTN6493.15000 CRC
2000 BTN12986.30000 CRC
5000 BTN32465.75000 CRC
10000 BTN64931.50000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / نغولتروم بوتاني
1 CRC0.15401 BTN
5 CRC0.77005 BTN
10 CRC1.54009 BTN
20 CRC3.08018 BTN
50 CRC7.70045 BTN
100 CRC15.40090 BTN
250 CRC38.50225 BTN
500 CRC77.00450 BTN
1000 CRC154.00900 BTN
2000 CRC308.01800 BTN
5000 CRC770.04500 BTN
10000 CRC1540.09000 BTN