نغولتروم بوتاني إلى دولار سورينامي

تحويل BTN إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٦٦٫٧١ srd

1.00000 BTN = 0.46671 SRD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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BTN إلى SRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار سورينامي
1 BTN0.46671 SRD
5 BTN2.33354 SRD
10 BTN4.66708 SRD
20 BTN9.33416 SRD
50 BTN23.33540 SRD
100 BTN46.67080 SRD
250 BTN116.67700 SRD
500 BTN233.35400 SRD
1000 BTN466.70800 SRD
2000 BTN933.41600 SRD
5000 BTN2333.54000 SRD
10000 BTN4667.08000 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / نغولتروم بوتاني
1 SRD2.14267 BTN
5 SRD10.71335 BTN
10 SRD21.42670 BTN
20 SRD42.85340 BTN
50 SRD107.13350 BTN
100 SRD214.26700 BTN
250 SRD535.66750 BTN
500 SRD1071.33500 BTN
1000 SRD2142.67000 BTN
2000 SRD4285.34000 BTN
5000 SRD10713.35000 BTN
10000 SRD21426.70000 BTN