نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

تحويل BTN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٣٢٥٫٤٩ try

1.00000 BTN = 0.32549 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:53 UTC
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BTN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليرة تركية
1 BTN0.32549 TRY
5 BTN1.62744 TRY
10 BTN3.25487 TRY
20 BTN6.50974 TRY
50 BTN16.27435 TRY
100 BTN32.54870 TRY
250 BTN81.37175 TRY
500 BTN162.74350 TRY
1000 BTN325.48700 TRY
2000 BTN650.97400 TRY
5000 BTN1627.43500 TRY
10000 BTN3254.87000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / نغولتروم بوتاني
1 TRY3.07232 BTN
5 TRY15.36160 BTN
10 TRY30.72320 BTN
20 TRY61.44640 BTN
50 TRY153.61600 BTN
100 TRY307.23200 BTN
250 TRY768.08000 BTN
500 TRY1536.16000 BTN
1000 TRY3072.32000 BTN
2000 TRY6144.64000 BTN
5000 TRY15361.60000 BTN
10000 TRY30723.20000 BTN