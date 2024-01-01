Bhutan ngultrumundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile BTN → TRY çevirin

1.000 btn
387,02 try

1,000 BTN = 0,3870 TRY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Türk Lirası
1 BTN0,38702 TRY
5 BTN1,93511 TRY
10 BTN3,87022 TRY
20 BTN7,74044 TRY
50 BTN19,35110 TRY
100 BTN38,70220 TRY
250 BTN96,75550 TRY
500 BTN193,51100 TRY
1000 BTN387,02200 TRY
2000 BTN774,04400 TRY
5000 BTN1.935,11000 TRY
10000 BTN3.870,22000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Bhutan Ngultrumu
1 TRY2,58383 BTN
5 TRY12,91915 BTN
10 TRY25,83830 BTN
20 TRY51,67660 BTN
50 TRY129,19150 BTN
100 TRY258,38300 BTN
250 TRY645,95750 BTN
500 TRY1.291,91500 BTN
1000 TRY2.583,83000 BTN
2000 TRY5.167,66000 BTN
5000 TRY12.919,15000 BTN
10000 TRY25.838,30000 BTN