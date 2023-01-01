نغولتروم بوتاني إلى مانات أذربيجاني

تحويل BTN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٠٫٤٦ azn

1.00000 BTN = 0.02046 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:38 UTC
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BTN إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.51911.436871.660610.957618.2098
1GBP1.1573411.2322102.4451.662921.921861.1082721.0746
1USD0.939250.811557183.13991.349551.55970.8993517.1032
1INR0.0112970.009761340.012027910.01623230.01875990.01081730.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / مانات أذربيجان
1 BTN0.02046 AZN
5 BTN0.10230 AZN
10 BTN0.20459 AZN
20 BTN0.40919 AZN
50 BTN1.02296 AZN
100 BTN2.04593 AZN
250 BTN5.11482 AZN
500 BTN10.22965 AZN
1000 BTN20.45930 AZN
2000 BTN40.91860 AZN
5000 BTN102.29650 AZN
10000 BTN204.59300 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / نغولتروم بوتاني
1 AZN48.87740 BTN
5 AZN244.38700 BTN
10 AZN488.77400 BTN
20 AZN977.54800 BTN
50 AZN2443.87000 BTN
100 AZN4887.74000 BTN
250 AZN12219.35000 BTN
500 AZN24438.70000 BTN
1000 AZN48877.40000 BTN
2000 AZN97754.80000 BTN
5000 AZN244387.00000 BTN
10000 AZN488774.00000 BTN