Bhutan ngultrumundan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile BTN → AZN çevirin

1.000 btn
20,35 azn

1,000 BTN = 0,02035 AZN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Azerbaycan Manatı
1 BTN0,02035 AZN
5 BTN0,10173 AZN
10 BTN0,20345 AZN
20 BTN0,40690 AZN
50 BTN1,01726 AZN
100 BTN2,03451 AZN
250 BTN5,08628 AZN
500 BTN10,17255 AZN
1000 BTN20,34510 AZN
2000 BTN40,69020 AZN
5000 BTN101,72550 AZN
10000 BTN203,45100 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bhutan Ngultrumu
1 AZN49,15190 BTN
5 AZN245,75950 BTN
10 AZN491,51900 BTN
20 AZN983,03800 BTN
50 AZN2.457,59500 BTN
100 AZN4.915,19000 BTN
250 AZN12.287,97500 BTN
500 AZN24.575,95000 BTN
1000 AZN49.151,90000 BTN
2000 AZN98.303,80000 BTN
5000 AZN245.759,50000 BTN
10000 AZN491.519,00000 BTN