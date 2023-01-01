2000 Azerbaycan manatından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile AZN → BTN çevirin

2.000 azn
97.857,80 btn

1.00000 AZN = 48.92890 BTN

21:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AZN → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 BTN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.056587.86381.42491.643720.966818.5479
1GBP1.155211.22055101.5071.646161.898951.1168521.428
1USD0.94650.819303183.1651.34871.555810.915117.556
1INR0.01138120.009851530.012024310.01621720.01870760.01100340.211098

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Azerbaycan manatından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bhutan Ngultrumu
1 AZN48.92890 BTN
5 AZN244.64450 BTN
10 AZN489.28900 BTN
20 AZN978.57800 BTN
50 AZN2446.44500 BTN
100 AZN4892.89000 BTN
250 AZN12232.22500 BTN
500 AZN24464.45000 BTN
1000 AZN48928.90000 BTN
2000 AZN97857.80000 BTN
5000 AZN244644.50000 BTN
10000 AZN489289.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Azerbaycan Manatı
1 BTN0.02044 AZN
5 BTN0.10219 AZN
10 BTN0.20438 AZN
20 BTN0.40876 AZN
50 BTN1.02189 AZN
100 BTN2.04378 AZN
250 BTN5.10945 AZN
500 BTN10.21890 AZN
1000 BTN20.43780 AZN
2000 BTN40.87560 AZN
5000 BTN102.18900 AZN
10000 BTN204.37800 AZN