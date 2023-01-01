1 Azerbaycan manatından Bhutan ngultrumuna
Reel döviz kuru ile AZN → BTN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Bhutan Ngultrumu
|1 AZN
|48.92890 BTN
|5 AZN
|244.64450 BTN
|10 AZN
|489.28900 BTN
|20 AZN
|978.57800 BTN
|50 AZN
|2446.44500 BTN
|100 AZN
|4892.89000 BTN
|250 AZN
|12232.22500 BTN
|500 AZN
|24464.45000 BTN
|1000 AZN
|48928.90000 BTN
|2000 AZN
|97857.80000 BTN
|5000 AZN
|244644.50000 BTN
|10000 AZN
|489289.00000 BTN