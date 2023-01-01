250 نغولتروم بوتاني إلى مانات أذربيجاني

تحويل BTN إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ btn
٥٫١٤ azn

1.00000 BTN = 0.02056 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:16 UTC
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BTN إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.078889.27881.465281.666870.954218.41
1GBP1.1687711.2609104.3491.712621.948241.1152421.5176
1USD0.926950.793084182.75751.358251.545120.884517.0653
1INR0.01120090.009583230.012083510.01641240.01867040.01068790.206209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / مانات أذربيجان
1 BTN0.02056 AZN
5 BTN0.10278 AZN
10 BTN0.20557 AZN
20 BTN0.41114 AZN
50 BTN1.02784 AZN
100 BTN2.05569 AZN
250 BTN5.13922 AZN
500 BTN10.27845 AZN
1000 BTN20.55690 AZN
2000 BTN41.11380 AZN
5000 BTN102.78450 AZN
10000 BTN205.56900 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / نغولتروم بوتاني
1 AZN48.64540 BTN
5 AZN243.22700 BTN
10 AZN486.45400 BTN
20 AZN972.90800 BTN
50 AZN2432.27000 BTN
100 AZN4864.54000 BTN
250 AZN12161.35000 BTN
500 AZN24322.70000 BTN
1000 AZN48645.40000 BTN
2000 AZN97290.80000 BTN
5000 AZN243227.00000 BTN
10000 AZN486454.00000 BTN