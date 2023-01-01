نغولتروم بوتاني إلى بالبوا بنمي

تحويل BTN إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٢٫٠٣ pab

1.00000 BTN = 0.01203 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 6:50 UTC
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BTN إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.53761.436731.660120.9577518.2091
1GBP1.1575411.23255102.4861.663081.921661.1086421.0778
1USD0.93910.811326183.14951.34931.559090.899417.101
1INR0.01129460.009757440.012026510.01622740.01875040.01081670.205666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Panamanian Balboa
1 BTN0.01203 PAB
5 BTN0.06017 PAB
10 BTN0.12035 PAB
20 BTN0.24070 PAB
50 BTN0.60174 PAB
100 BTN1.20349 PAB
250 BTN3.00872 PAB
500 BTN6.01745 PAB
1000 BTN12.03490 PAB
2000 BTN24.06980 PAB
5000 BTN60.17450 PAB
10000 BTN120.34900 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / نغولتروم بوتاني
1 PAB83.09160 BTN
5 PAB415.45800 BTN
10 PAB830.91600 BTN
20 PAB1661.83200 BTN
50 PAB4154.58000 BTN
100 PAB8309.16000 BTN
250 PAB20772.90000 BTN
500 PAB41545.80000 BTN
1000 PAB83091.60000 BTN
2000 PAB166183.20000 BTN
5000 PAB415458.00000 BTN
10000 PAB830916.00000 BTN