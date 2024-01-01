Bhutan ngultrumundan Panama balboasına

Reel döviz kuru ile BTN → PAB çevirin

1.000 btn
11,96 pab

1,000 BTN = 0,01196 PAB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Panama Balboası
1 BTN0,01196 PAB
5 BTN0,05980 PAB
10 BTN0,11961 PAB
20 BTN0,23921 PAB
50 BTN0,59804 PAB
100 BTN1,19607 PAB
250 BTN2,99018 PAB
500 BTN5,98035 PAB
1000 BTN11,96070 PAB
2000 BTN23,92140 PAB
5000 BTN59,80350 PAB
10000 BTN119,60700 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Bhutan Ngultrumu
1 PAB83,60730 BTN
5 PAB418,03650 BTN
10 PAB836,07300 BTN
20 PAB1.672,14600 BTN
50 PAB4.180,36500 BTN
100 PAB8.360,73000 BTN
250 PAB20.901,82500 BTN
500 PAB41.803,65000 BTN
1000 PAB83.607,30000 BTN
2000 PAB167.214,60000 BTN
5000 PAB418.036,50000 BTN
10000 PAB836.073,00000 BTN