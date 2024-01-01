Singapur dolarından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile SGD → PAB çevirin

1.000 sgd
743,16 pab

1.00000 SGD = 0.74316 PAB

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0770589.40591.450731.651410.9474118.366
1 GBP1.1697211.25985104.581.696951.931691.1082121.4831
1 USD0.92850.793745183.011.346951.533270.8796517.0521
1 INR0.01118490.009562040.012046710.01622640.01847090.01059690.205422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Panama Balboası
1 SGD0.74316 PAB
5 SGD3.71582 PAB
10 SGD7.43163 PAB
20 SGD14.86326 PAB
50 SGD37.15815 PAB
100 SGD74.31630 PAB
250 SGD185.79075 PAB
500 SGD371.58150 PAB
1000 SGD743.16300 PAB
2000 SGD1486.32600 PAB
5000 SGD3715.81500 PAB
10000 SGD7431.63000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Singapur Doları
1 PAB1.34560 SGD
5 PAB6.72800 SGD
10 PAB13.45600 SGD
20 PAB26.91200 SGD
50 PAB67.28000 SGD
100 PAB134.56000 SGD
250 PAB336.40000 SGD
500 PAB672.80000 SGD
1000 PAB1345.60000 SGD
2000 PAB2691.20000 SGD
5000 PAB6728.00000 SGD
10000 PAB13456.00000 SGD