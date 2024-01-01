1 Singapur dolarından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile SGD → PAB çevirin

1 sgd
0,75 pab

1,000S$ SGD = 0,7539B/. PAB

20:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → PAB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75390,7539
Düşük0,73900,7359
Ortalama0,74390,7412
Değişim2.02%1.73%
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1 SGD → PAB istatistikleri

SGD → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7539, en düşük 0,7390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7439 oldu. SGD → PAB kurundaki değişiklik 2.02 değerindeydi.

SGD → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7539, en düşük 0,7359 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7412 oldu. SGD → PAB kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,8047,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.673,411,6730,85291,4267,8224,901
1 AUD0,65210.560,80,59810,50954,6324,6742,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Panama Balboası
1 SGD0,75389 PAB
5 SGD3,76946 PAB
10 SGD7,53892 PAB
20 SGD15,07784 PAB
50 SGD37,69460 PAB
100 SGD75,38920 PAB
250 SGD188,47300 PAB
500 SGD376,94600 PAB
1000 SGD753,89200 PAB
2000 SGD1.507,78400 PAB
5000 SGD3.769,46000 PAB
10000 SGD7.538,92000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Singapur Doları
1 PAB1,32645 SGD
5 PAB6,63225 SGD
10 PAB13,26450 SGD
20 PAB26,52900 SGD
50 PAB66,32250 SGD
100 PAB132,64500 SGD
250 PAB331,61250 SGD
500 PAB663,22500 SGD
1000 PAB1.326,45000 SGD
2000 PAB2.652,90000 SGD
5000 PAB6.632,25000 SGD
10000 PAB13.264,50000 SGD