Norveç kronundan Panama balboasına

Reel döviz kuru ile NOK → PAB çevirin

1.000 nok
95,01 pab

1.00000 NOK = 0.09501 PAB

15:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85561.077389.43771.453221.651920.9476618.3876
1 GBP1.1687711.2591104.5311.698461.930691.107621.4906
1 USD0.928250.794218183.02021.348951.533390.8796517.0682
1 INR0.0111810.009566560.012045310.01624850.01847010.01059560.205591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

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NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Panama Balboası
1 NOK0.09501 PAB
5 NOK0.47506 PAB
10 NOK0.95013 PAB
20 NOK1.90026 PAB
50 NOK4.75064 PAB
100 NOK9.50128 PAB
250 NOK23.75320 PAB
500 NOK47.50640 PAB
1000 NOK95.01280 PAB
2000 NOK190.02560 PAB
5000 NOK475.06400 PAB
10000 NOK950.12800 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Norveç Kronu
1 PAB10.52490 NOK
5 PAB52.62450 NOK
10 PAB105.24900 NOK
20 PAB210.49800 NOK
50 PAB526.24500 NOK
100 PAB1052.49000 NOK
250 PAB2631.22500 NOK
500 PAB5262.45000 NOK
1000 PAB10524.90000 NOK
2000 PAB21049.80000 NOK
5000 PAB52624.50000 NOK
10000 PAB105249.00000 NOK