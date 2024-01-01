Yeni Zelanda dolarından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile NZD → PAB çevirin

1.000 nzd
611,05 pab

1.00000 NZD = 0.61105 PAB

16:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0758589.32221.452991.651980.94748518.3605
1 GBP1.1695811.2583104.471.69941.932131.1081621.4741
1 USD0.92950.794723183.02481.350551.535510.880717.066
1 INR0.01119540.009572120.012044610.01626680.01849460.01060770.205553

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Panama Balboası
1 NZD0.61105 PAB
5 NZD3.05525 PAB
10 NZD6.11050 PAB
20 NZD12.22100 PAB
50 NZD30.55250 PAB
100 NZD61.10500 PAB
250 NZD152.76250 PAB
500 NZD305.52500 PAB
1000 NZD611.05000 PAB
2000 NZD1222.10000 PAB
5000 NZD3055.25000 PAB
10000 NZD6110.50000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Yeni Zelanda Doları
1 PAB1.63653 NZD
5 PAB8.18265 NZD
10 PAB16.36530 NZD
20 PAB32.73060 NZD
50 PAB81.82650 NZD
100 PAB163.65300 NZD
250 PAB409.13250 NZD
500 PAB818.26500 NZD
1000 PAB1636.53000 NZD
2000 PAB3273.06000 NZD
5000 PAB8182.65000 NZD
10000 PAB16365.30000 NZD