نغولتروم بوتاني إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل BTN إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
1067.94 kgs

1.00000 BTN = 1.06794 KGS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:58 UTC
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BTN إلى KGS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KGS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Kyrgystani Som
1 BTN1.06794 KGS
5 BTN5.33970 KGS
10 BTN10.67940 KGS
20 BTN21.35880 KGS
50 BTN53.39700 KGS
100 BTN106.79400 KGS
250 BTN266.98500 KGS
500 BTN533.97000 KGS
1000 BTN1067.94000 KGS
2000 BTN2135.88000 KGS
5000 BTN5339.70000 KGS
10000 BTN10679.40000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / نغولتروم بوتاني
1 KGS0.93638 BTN
5 KGS4.68189 BTN
10 KGS9.36378 BTN
20 KGS18.72756 BTN
50 KGS46.81890 BTN
100 KGS93.63780 BTN
250 KGS234.09450 BTN
500 KGS468.18900 BTN
1000 KGS936.37800 BTN
2000 KGS1872.75600 BTN
5000 KGS4681.89000 BTN
10000 KGS9363.78000 BTN