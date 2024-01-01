Bhutan ngultrumundan Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile BTN → KGS çevirin

1.000 btn
1.066,41 kgs

1,000 BTN = 1,066 KGS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kırgızistan Somu
1 BTN1,06641 KGS
5 BTN5,33205 KGS
10 BTN10,66410 KGS
20 BTN21,32820 KGS
50 BTN53,32050 KGS
100 BTN106,64100 KGS
250 BTN266,60250 KGS
500 BTN533,20500 KGS
1000 BTN1.066,41000 KGS
2000 BTN2.132,82000 KGS
5000 BTN5.332,05000 KGS
10000 BTN10.664,10000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Bhutan Ngultrumu
1 KGS0,93772 BTN
5 KGS4,68862 BTN
10 KGS9,37724 BTN
20 KGS18,75448 BTN
50 KGS46,88620 BTN
100 KGS93,77240 BTN
250 KGS234,43100 BTN
500 KGS468,86200 BTN
1000 KGS937,72400 BTN
2000 KGS1.875,44800 BTN
5000 KGS4.688,62000 BTN
10000 KGS9.377,24000 BTN