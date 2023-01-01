20 نغولتروم بوتاني إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل BTN إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

20 btn
21.35 kgs

1.00000 BTN = 1.06757 KGS

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BTN إلى KGS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KGS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.079389.29861.465581.666490.954318.4058
1GBP1.1689811.2618104.3981.71341.948271.1155521.5181
1USD0.92650.792519182.73751.35791.544040.884217.0535
1INR0.01119840.009578710.012086410.01641210.0186620.01068680.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Kyrgystani Som
1 BTN1.06757 KGS
5 BTN5.33785 KGS
10 BTN10.67570 KGS
20 BTN21.35140 KGS
50 BTN53.37850 KGS
100 BTN106.75700 KGS
250 BTN266.89250 KGS
500 BTN533.78500 KGS
1000 BTN1067.57000 KGS
2000 BTN2135.14000 KGS
5000 BTN5337.85000 KGS
10000 BTN10675.70000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / نغولتروم بوتاني
1 KGS0.93670 BTN
5 KGS4.68352 BTN
10 KGS9.36704 BTN
20 KGS18.73408 BTN
50 KGS46.83520 BTN
100 KGS93.67040 BTN
250 KGS234.17600 BTN
500 KGS468.35200 BTN
1000 KGS936.70400 BTN
2000 KGS1873.40800 BTN
5000 KGS4683.52000 BTN
10000 KGS9367.04000 BTN