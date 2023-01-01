نغولتروم بوتاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل BTN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٢٥٢٫٠٥ cve

1.00000 BTN = 1.25205 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064688.51361.436731.660320.957518.2082
1GBP1.1573411.23215102.4441.662851.921631.1081521.0738
1USD0.939250.811589183.14261.349551.559580.899417.1033
1INR0.01129770.009761420.012027510.01623180.01875780.01081760.20571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 BTN1.25205 CVE
5 BTN6.26025 CVE
10 BTN12.52050 CVE
20 BTN25.04100 CVE
50 BTN62.60250 CVE
100 BTN125.20500 CVE
250 BTN313.01250 CVE
500 BTN626.02500 CVE
1000 BTN1252.05000 CVE
2000 BTN2504.10000 CVE
5000 BTN6260.25000 CVE
10000 BTN12520.50000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / نغولتروم بوتاني
1 CVE0.79869 BTN
5 CVE3.99344 BTN
10 CVE7.98689 BTN
20 CVE15.97378 BTN
50 CVE39.93445 BTN
100 CVE79.86890 BTN
250 CVE199.67225 BTN
500 CVE399.34450 BTN
1000 CVE798.68900 BTN
2000 CVE1597.37800 BTN
5000 CVE3993.44500 BTN
10000 CVE7986.89000 BTN