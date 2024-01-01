500 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CVE إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

500 cve
414.26 btn

Esc1.000 CVE = Nu.0.8285 BTN

Mid-market exchange rate at 18:20
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CVE إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7611.5021.6590.94620.852
1 GBP1.16811.276107.1531.7541.9381.10524.349
1 USD0.9150.783183.9461.3741.5180.86619.076
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / نغولتروم بوتاني
1 CVE٠٫٨٢٨٥٢ BTN
5 CVE٤٫١٤٢٦١ BTN
10 CVE٨٫٢٨٥٢٢ BTN
20 CVE١٦٫٥٧٠٤٤ BTN
50 CVE٤١٫٤٢٦١٠ BTN
100 CVE٨٢٫٨٥٢٢٠ BTN
250 CVE٢٠٧٫١٣٠٥٠ BTN
500 CVE٤١٤٫٢٦١٠٠ BTN
1000 CVE٨٢٨٫٥٢٢٠٠ BTN
2000 CVE١٬٦٥٧٫٠٤٤٠٠ BTN
5000 CVE٤٬١٤٢٫٦١٠٠٠ BTN
10000 CVE٨٬٢٨٥٫٢٢٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 BTN١٫٢٠٦٩٧ CVE
5 BTN٦٫٠٣٤٨٥ CVE
10 BTN١٢٫٠٦٩٧٠ CVE
20 BTN٢٤٫١٣٩٤٠ CVE
50 BTN٦٠٫٣٤٨٥٠ CVE
100 BTN١٢٠٫٦٩٧٠٠ CVE
250 BTN٣٠١٫٧٤٢٥٠ CVE
500 BTN٦٠٣٫٤٨٥٠٠ CVE
1000 BTN١٬٢٠٦٫٩٧٠٠٠ CVE
2000 BTN٢٬٤١٣٫٩٤٠٠٠ CVE
5000 BTN٦٬٠٣٤٫٨٥٠٠٠ CVE
10000 BTN١٢٬٠٦٩٫٧٠٠٠٠ CVE