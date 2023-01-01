5000 نغولتروم بوتاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل BTN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5000 btn
6207.30 cve

1.00000 BTN = 1.24146 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 5:49 UTC
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BTN إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.078889.26531.465231.66610.9543518.4063
1GBP1.1688411.26095104.3371.712621.947411.1154821.5141
1USD0.926950.793053182.7451.35821.54440.8846517.0618
1INR0.01120260.00958430.012085310.01641430.01866460.01069130.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 BTN1.24146 CVE
5 BTN6.20730 CVE
10 BTN12.41460 CVE
20 BTN24.82920 CVE
50 BTN62.07300 CVE
100 BTN124.14600 CVE
250 BTN310.36500 CVE
500 BTN620.73000 CVE
1000 BTN1241.46000 CVE
2000 BTN2482.92000 CVE
5000 BTN6207.30000 CVE
10000 BTN12414.60000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / نغولتروم بوتاني
1 CVE0.80551 BTN
5 CVE4.02752 BTN
10 CVE8.05505 BTN
20 CVE16.11010 BTN
50 CVE40.27525 BTN
100 CVE80.55050 BTN
250 CVE201.37625 BTN
500 CVE402.75250 BTN
1000 CVE805.50500 BTN
2000 CVE1611.01000 BTN
5000 CVE4027.52500 BTN
10000 CVE8055.05000 BTN