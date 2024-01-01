5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CVE إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
4.14 btn

Esc1.000 CVE = Nu.0.8286 BTN

Mid-market exchange rate at 18:19
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CVE إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7521.5021.660.94620.863
1 GBP1.16811.276107.1381.7541.9381.10524.362
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86619.087
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / نغولتروم بوتاني
1 CVE٠٫٨٢٨٥٥ BTN
5 CVE٤٫١٤٢٧٦ BTN
10 CVE٨٫٢٨٥٥١ BTN
20 CVE١٦٫٥٧١٠٢ BTN
50 CVE٤١٫٤٢٧٥٥ BTN
100 CVE٨٢٫٨٥٥١٠ BTN
250 CVE٢٠٧٫١٣٧٧٥ BTN
500 CVE٤١٤٫٢٧٥٥٠ BTN
1000 CVE٨٢٨٫٥٥١٠٠ BTN
2000 CVE١٬٦٥٧٫١٠٢٠٠ BTN
5000 CVE٤٬١٤٢٫٧٥٥٠٠ BTN
10000 CVE٨٬٢٨٥٫٥١٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 BTN١٫٢٠٦٩٣ CVE
5 BTN٦٫٠٣٤٦٥ CVE
10 BTN١٢٫٠٦٩٣٠ CVE
20 BTN٢٤٫١٣٨٦٠ CVE
50 BTN٦٠٫٣٤٦٥٠ CVE
100 BTN١٢٠٫٦٩٣٠٠ CVE
250 BTN٣٠١٫٧٣٢٥٠ CVE
500 BTN٦٠٣٫٤٦٥٠٠ CVE
1000 BTN١٬٢٠٦٫٩٣٠٠٠ CVE
2000 BTN٢٬٤١٣٫٨٦٠٠٠ CVE
5000 BTN٦٬٠٣٤٫٦٥٠٠٠ CVE
10000 BTN١٢٬٠٦٩٫٣٠٠٠٠ CVE