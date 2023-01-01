نغولتروم بوتاني إلى درهم إماراتي

تحويل BTN إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٤٫٢٠ aed

1.00000 BTN = 0.04420 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 6:38 UTC
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BTN إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.53511.436921.660740.957618.219
1GBP1.1573411.23225102.4681.663041.922091.1082721.0861
1USD0.939250.811524183.1551.34961.559820.899417.1119
1INR0.0112950.009759170.012025710.01622990.0187580.01081590.205783

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BTN0.04420 AED
5 BTN0.22101 AED
10 BTN0.44203 AED
20 BTN0.88406 AED
50 BTN2.21015 AED
100 BTN4.42030 AED
250 BTN11.05075 AED
500 BTN22.10150 AED
1000 BTN44.20300 AED
2000 BTN88.40600 AED
5000 BTN221.01500 AED
10000 BTN442.03000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / نغولتروم بوتاني
1 AED22.62290 BTN
5 AED113.11450 BTN
10 AED226.22900 BTN
20 AED452.45800 BTN
50 AED1131.14500 BTN
100 AED2262.29000 BTN
250 AED5655.72500 BTN
500 AED11311.45000 BTN
1000 AED22622.90000 BTN
2000 AED45245.80000 BTN
5000 AED113114.50000 BTN
10000 AED226229.00000 BTN