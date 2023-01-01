Bangladeshi Taka (BDT)

إن العملة التي تستخدمها جمهورية بنجلاديش الشعبية تُعرف باسم تاكاتا البنجلاديش. وتمثل تاكاتا البنجلاديش بشفرة BDT. "Tk" هو الرمز الرسمي، جنبا إلى جنب مع الرمز البنغالي <unk> <unk> <unk> . أكثر تحويلاً من الـ BDT شعبية هو مقابل دولار الولايات المتحدة.

اسم العملة

Bangladeshi Taka

رمز العملة

Tk

سعر الصرف BDT

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
من BDT0.009110.008560.014150.516830.007390.755580.012280.06640
إلى BDT109.75000116.8670070.662501.93486135.289001.3234981.4562015.05920

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف تاكا بنغلاديشي