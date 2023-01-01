Bangladeshi Taka (BDT)
إن العملة التي تستخدمها جمهورية بنجلاديش الشعبية تُعرف باسم تاكاتا البنجلاديش. وتمثل تاكاتا البنجلاديش بشفرة BDT. "Tk" هو الرمز الرسمي، جنبا إلى جنب مع الرمز البنغالي <unk> <unk> <unk> . أكثر تحويلاً من الـ BDT شعبية هو مقابل دولار الولايات المتحدة.
اسم العملة
Bangladeshi Taka
رمز العملة
Tk
سعر الصرف BDT
|USD
|EUR
|AUD
|PHP
|GBP
|INR
|CAD
|CNY
|من BDT
|0.00911
|0.00856
|0.01415
|0.51683
|0.00739
|0.75558
|0.01228
|0.06640
|إلى BDT
|109.75000
|116.86700
|70.66250
|1.93486
|135.28900
|1.32349
|81.45620
|15.05920
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.