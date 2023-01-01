Bangladeshi Taka (BDT)

إن العملة التي تستخدمها جمهورية بنجلاديش الشعبية تُعرف باسم تاكاتا البنجلاديش. وتمثل تاكاتا البنجلاديش بشفرة BDT. "Tk" هو الرمز الرسمي، جنبا إلى جنب مع الرمز البنغالي <unk> <unk> <unk> . أكثر تحويلاً من الـ BDT شعبية هو مقابل دولار الولايات المتحدة.