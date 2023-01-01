تاكا بنغلاديشي إلى متكال موزمبيقي

تحويل BDT إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
581.50 mzn

1.00000 BDT = 0.58150 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ميثامبيكان
1 BDT0.58150 MZN
5 BDT2.90752 MZN
10 BDT5.81503 MZN
20 BDT11.63006 MZN
50 BDT29.07515 MZN
100 BDT58.15030 MZN
250 BDT145.37575 MZN
500 BDT290.75150 MZN
1000 BDT581.50300 MZN
2000 BDT1163.00600 MZN
5000 BDT2907.51500 MZN
10000 BDT5815.03000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Bangladeshi Taka
1 MZN1.71968 BDT
5 MZN8.59840 BDT
10 MZN17.19680 BDT
20 MZN34.39360 BDT
50 MZN85.98400 BDT
100 MZN171.96800 BDT
250 MZN429.92000 BDT
500 MZN859.84000 BDT
1000 MZN1719.68000 BDT
2000 MZN3439.36000 BDT
5000 MZN8598.40000 BDT
10000 MZN17196.80000 BDT