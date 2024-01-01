20 متكال موزمبيقي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MZN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

20 mzn
34.24 bdt

1.00000 MZN = 1.71176 BDT

Mid-market exchange rate at 00:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564151.084689.84831.469251.659810.9575818.4499
1 GBP1.1676611.26645104.9131.71561.93811.1181321.5433
1 USD0.9220.789609182.841.354651.530340.8828517.0108
1 INR0.01112990.009531730.012071510.01635260.01847340.01065730.205345

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Bangladeshi Taka
1 MZN1.71176 BDT
5 MZN8.55880 BDT
10 MZN17.11760 BDT
20 MZN34.23520 BDT
50 MZN85.58800 BDT
100 MZN171.17600 BDT
250 MZN427.94000 BDT
500 MZN855.88000 BDT
1000 MZN1711.76000 BDT
2000 MZN3423.52000 BDT
5000 MZN8558.80000 BDT
10000 MZN17117.60000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ميثامبيكان
1 BDT0.58419 MZN
5 BDT2.92097 MZN
10 BDT5.84194 MZN
20 BDT11.68388 MZN
50 BDT29.20970 MZN
100 BDT58.41940 MZN
250 BDT146.04850 MZN
500 BDT292.09700 MZN
1000 BDT584.19400 MZN
2000 BDT1168.38800 MZN
5000 BDT2920.97000 MZN
10000 BDT5841.94000 MZN