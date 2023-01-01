تاكا بنغلاديشي إلى دولار فيجي

تحويل BDT إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٠٫٦٩ fjd

1.00000 BDT = 0.02069 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:44 UTC
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BDT إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063588.35561.434611.659640.9572518.2146
1GBP1.1586111.23215102.3671.662111.922831.1090821.103
1USD0.94030.811589183.081.348951.560550.900117.127
1INR0.01131790.009768770.012036610.01623680.01878370.01083410.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار فيجي
1 BDT0.02069 FJD
5 BDT0.10346 FJD
10 BDT0.20692 FJD
20 BDT0.41384 FJD
50 BDT1.03459 FJD
100 BDT2.06918 FJD
250 BDT5.17295 FJD
500 BDT10.34590 FJD
1000 BDT20.69180 FJD
2000 BDT41.38360 FJD
5000 BDT103.45900 FJD
10000 BDT206.91800 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Bangladeshi Taka
1 FJD48.32840 BDT
5 FJD241.64200 BDT
10 FJD483.28400 BDT
20 FJD966.56800 BDT
50 FJD2416.42000 BDT
100 FJD4832.84000 BDT
250 FJD12082.10000 BDT
500 FJD24164.20000 BDT
1000 FJD48328.40000 BDT
2000 FJD96656.80000 BDT
5000 FJD241642.00000 BDT
10000 FJD483284.00000 BDT