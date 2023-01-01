تاكا بنغلاديشي إلى توغروغ منغولي

تحويل BDT إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
31662.90 mnt

1.00000 BDT = 31.66290 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BDT إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MNT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / التوغروغ المنغولي
1 BDT31.66290 MNT
5 BDT158.31450 MNT
10 BDT316.62900 MNT
20 BDT633.25800 MNT
50 BDT1583.14500 MNT
100 BDT3166.29000 MNT
250 BDT7915.72500 MNT
500 BDT15831.45000 MNT
1000 BDT31662.90000 MNT
2000 BDT63325.80000 MNT
5000 BDT158314.50000 MNT
10000 BDT316629.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Bangladeshi Taka
1 MNT0.03158 BDT
5 MNT0.15791 BDT
10 MNT0.31583 BDT
20 MNT0.63165 BDT
50 MNT1.57913 BDT
100 MNT3.15827 BDT
250 MNT7.89567 BDT
500 MNT15.79135 BDT
1000 MNT31.58270 BDT
2000 MNT63.16540 BDT
5000 MNT157.91350 BDT
10000 MNT315.82700 BDT