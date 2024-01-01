5 توغروغ منغولي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MNT إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

5 mnt
0.16 bdt

1.00000 MNT = 0.03240 BDT

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Bangladeshi Taka
1 MNT0.03240 BDT
5 MNT0.16202 BDT
10 MNT0.32403 BDT
20 MNT0.64807 BDT
50 MNT1.62017 BDT
100 MNT3.24034 BDT
250 MNT8.10085 BDT
500 MNT16.20170 BDT
1000 MNT32.40340 BDT
2000 MNT64.80680 BDT
5000 MNT162.01700 BDT
10000 MNT324.03400 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / التوغروغ المنغولي
1 BDT30.86090 MNT
5 BDT154.30450 MNT
10 BDT308.60900 MNT
20 BDT617.21800 MNT
50 BDT1543.04500 MNT
100 BDT3086.09000 MNT
250 BDT7715.22500 MNT
500 BDT15430.45000 MNT
1000 BDT30860.90000 MNT
2000 BDT61721.80000 MNT
5000 BDT154304.50000 MNT
10000 BDT308609.00000 MNT