تاكا بنغلاديشي إلى ريال كمبودي

تحويل BDT إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٧٬٤٦٧ khr

1.00000 BDT = 37.46700 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ريال كمبوديا
1 BDT37.46700 KHR
5 BDT187.33500 KHR
10 BDT374.67000 KHR
20 BDT749.34000 KHR
50 BDT1873.35000 KHR
100 BDT3746.70000 KHR
250 BDT9366.75000 KHR
500 BDT18733.50000 KHR
1000 BDT37467.00000 KHR
2000 BDT74934.00000 KHR
5000 BDT187335.00000 KHR
10000 BDT374670.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Bangladeshi Taka
1 KHR0.02669 BDT
5 KHR0.13345 BDT
10 KHR0.26690 BDT
20 KHR0.53380 BDT
50 KHR1.33451 BDT
100 KHR2.66902 BDT
250 KHR6.67255 BDT
500 KHR13.34510 BDT
1000 KHR26.69020 BDT
2000 KHR53.38040 BDT
5000 KHR133.45100 BDT
10000 KHR266.90200 BDT