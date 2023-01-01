10 ريال كمبودي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل KHR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٠٫٢٧ bdt

1.00000 KHR = 0.02666 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 04:29
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KHR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.370951.583530.945357.3171523.247683.160.822808
1CAD0.72942111.155060.6895325.3372816.956660.65870.600174
1AUD0.63150.86575510.5969664.6207814.680952.51550.519603
1EUR1.057851.450261.6751417.7404524.591587.97080.87045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Bangladeshi Taka
1 KHR0.02666 BDT
5 KHR0.13331 BDT
10 KHR0.26663 BDT
20 KHR0.53325 BDT
50 KHR1.33313 BDT
100 KHR2.66626 BDT
250 KHR6.66565 BDT
500 KHR13.33130 BDT
1000 KHR26.66260 BDT
2000 KHR53.32520 BDT
5000 KHR133.31300 BDT
10000 KHR266.62600 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ريال كمبوديا
1 BDT37.50570 KHR
5 BDT187.52850 KHR
10 BDT375.05700 KHR
20 BDT750.11400 KHR
50 BDT1875.28500 KHR
100 BDT3750.57000 KHR
250 BDT9376.42500 KHR
500 BDT18752.85000 KHR
1000 BDT37505.70000 KHR
2000 BDT75011.40000 KHR
5000 BDT187528.50000 KHR
10000 BDT375057.00000 KHR