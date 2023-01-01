تاكا بنغلاديشي إلى روفيا مالديفية

تحويل BDT إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
140.87 mvr

1.00000 BDT = 0.14087 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:47 UTC
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BDT إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / روفيا جزر المالديف
1 BDT0.14087 MVR
5 BDT0.70433 MVR
10 BDT1.40866 MVR
20 BDT2.81732 MVR
50 BDT7.04330 MVR
100 BDT14.08660 MVR
250 BDT35.21650 MVR
500 BDT70.43300 MVR
1000 BDT140.86600 MVR
2000 BDT281.73200 MVR
5000 BDT704.33000 MVR
10000 BDT1408.66000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Bangladeshi Taka
1 MVR7.09897 BDT
5 MVR35.49485 BDT
10 MVR70.98970 BDT
20 MVR141.97940 BDT
50 MVR354.94850 BDT
100 MVR709.89700 BDT
250 MVR1774.74250 BDT
500 MVR3549.48500 BDT
1000 MVR7098.97000 BDT
2000 MVR14197.94000 BDT
5000 MVR35494.85000 BDT
10000 MVR70989.70000 BDT