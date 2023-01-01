تاكا بنغلاديشي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل BDT إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٩٤٨٫٨٨ cve

1.00000 BDT = 0.94888 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.3761.434811.659880.9572518.2173
1GBP1.1584111.23215102.3761.662111.922831.1088921.1033
1USD0.940150.811589183.08751.348951.560550.917.1272
1INR0.01131530.009767890.012035510.01623530.0187820.0108320.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / اسكودو الرأس الأخضر
1 BDT0.94888 CVE
5 BDT4.74442 CVE
10 BDT9.48884 CVE
20 BDT18.97768 CVE
50 BDT47.44420 CVE
100 BDT94.88840 CVE
250 BDT237.22100 CVE
500 BDT474.44200 CVE
1000 BDT948.88400 CVE
2000 BDT1897.76800 CVE
5000 BDT4744.42000 CVE
10000 BDT9488.84000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Bangladeshi Taka
1 CVE1.05387 BDT
5 CVE5.26935 BDT
10 CVE10.53870 BDT
20 CVE21.07740 BDT
50 CVE52.69350 BDT
100 CVE105.38700 BDT
250 CVE263.46750 BDT
500 CVE526.93500 BDT
1000 CVE1053.87000 BDT
2000 CVE2107.74000 BDT
5000 CVE5269.35000 BDT
10000 CVE10538.70000 BDT