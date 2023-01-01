تاكا بنغلاديشي إلى دولار بربادوسي

تحويل BDT إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٨٫٤٠ bbd

1.00000 BDT = 0.01840 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار بربادوسي
1 BDT0.01840 BBD
5 BDT0.09199 BBD
10 BDT0.18397 BBD
20 BDT0.36795 BBD
50 BDT0.91986 BBD
100 BDT1.83973 BBD
250 BDT4.59932 BBD
500 BDT9.19865 BBD
1000 BDT18.39730 BBD
2000 BDT36.79460 BBD
5000 BDT91.98650 BBD
10000 BDT183.97300 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Bangladeshi Taka
1 BBD54.35590 BDT
5 BBD271.77950 BDT
10 BBD543.55900 BDT
20 BBD1087.11800 BDT
50 BBD2717.79500 BDT
100 BBD5435.59000 BDT
250 BBD13588.97500 BDT
500 BBD27177.95000 BDT
1000 BBD54355.90000 BDT
2000 BBD108711.80000 BDT
5000 BBD271779.50000 BDT
10000 BBD543559.00000 BDT