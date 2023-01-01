تاكا بنغلاديشي إلى بيزو أوروغواي

تحويل BDT إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٤٧٫٥٦ uyu

1.00000 BDT = 0.34756 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / البيزو االأوروجواي
1 BDT0.34756 UYU
5 BDT1.73782 UYU
10 BDT3.47563 UYU
20 BDT6.95126 UYU
50 BDT17.37815 UYU
100 BDT34.75630 UYU
250 BDT86.89075 UYU
500 BDT173.78150 UYU
1000 BDT347.56300 UYU
2000 BDT695.12600 UYU
5000 BDT1737.81500 UYU
10000 BDT3475.63000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Bangladeshi Taka
1 UYU2.87718 BDT
5 UYU14.38590 BDT
10 UYU28.77180 BDT
20 UYU57.54360 BDT
50 UYU143.85900 BDT
100 UYU287.71800 BDT
250 UYU719.29500 BDT
500 UYU1438.59000 BDT
1000 UYU2877.18000 BDT
2000 UYU5754.36000 BDT
5000 UYU14385.90000 BDT
10000 UYU28771.80000 BDT