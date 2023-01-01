تاكا بنغلاديشي إلى غواراني باراغواي

تحويل BDT إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٦٦٬٣٣٥ pyg

1.00000 BDT = 66.33510 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.3631.434871.660290.957418.2146
1GBP1.1582111.2318102.3471.661941.923031.1088721.097
1USD0.94030.81182183.0871.34921.561160.900217.127
1INR0.0113170.009770720.012035610.01623840.01878940.01083440.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / غواراني باراغواي
1 BDT66.33510 PYG
5 BDT331.67550 PYG
10 BDT663.35100 PYG
20 BDT1326.70200 PYG
50 BDT3316.75500 PYG
100 BDT6633.51000 PYG
250 BDT16583.77500 PYG
500 BDT33167.55000 PYG
1000 BDT66335.10000 PYG
2000 BDT132670.20000 PYG
5000 BDT331675.50000 PYG
10000 BDT663351.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Bangladeshi Taka
1 PYG0.01507 BDT
5 PYG0.07537 BDT
10 PYG0.15075 BDT
20 PYG0.30150 BDT
50 PYG0.75375 BDT
100 PYG1.50750 BDT
250 PYG3.76875 BDT
500 PYG7.53750 BDT
1000 PYG15.07500 BDT
2000 PYG30.15000 BDT
5000 PYG75.37500 BDT
10000 PYG150.75000 BDT