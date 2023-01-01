تاكا بنغلاديشي إلى روبية باكستانية

تحويل BDT إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٬٦٧٠٫٨٤ pkr

1.00000 BDT = 2.67084 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:50 UTC
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BDT إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.3631.434871.660290.957418.2146
1GBP1.1582111.2318102.3471.661941.923031.1088721.097
1USD0.94030.81182183.0871.34921.561160.900217.127
1INR0.0113170.009770720.012035610.01623840.01878940.01083440.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Pakistani Rupee
1 BDT2.67084 PKR
5 BDT13.35420 PKR
10 BDT26.70840 PKR
20 BDT53.41680 PKR
50 BDT133.54200 PKR
100 BDT267.08400 PKR
250 BDT667.71000 PKR
500 BDT1335.42000 PKR
1000 BDT2670.84000 PKR
2000 BDT5341.68000 PKR
5000 BDT13354.20000 PKR
10000 BDT26708.40000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Bangladeshi Taka
1 PKR0.37441 BDT
5 PKR1.87207 BDT
10 PKR3.74414 BDT
20 PKR7.48828 BDT
50 PKR18.72070 BDT
100 PKR37.44140 BDT
250 PKR93.60350 BDT
500 PKR187.20700 BDT
1000 PKR374.41400 BDT
2000 PKR748.82800 BDT
5000 PKR1872.07000 BDT
10000 PKR3744.14000 BDT