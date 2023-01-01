5000 روبية باكستانية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل PKR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pkr
١٬٩٤٨٫٤٥ bdt

1.00000 PKR = 0.38969 BDT

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931983.1020.8082443.6731.364953.751628.435
1EUR1.0731189.17680.86733.94151.464734.0258430.5136
1INR0.01203340.011213710.009725930.04419870.0164250.04514450.34217
1GBP1.237251.153102.81814.544421.688784.6416735.1812

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Bangladeshi Taka
1 PKR0.38969 BDT
5 PKR1.94845 BDT
10 PKR3.89690 BDT
20 PKR7.79380 BDT
50 PKR19.48450 BDT
100 PKR38.96900 BDT
250 PKR97.42250 BDT
500 PKR194.84500 BDT
1000 PKR389.69000 BDT
2000 PKR779.38000 BDT
5000 PKR1948.45000 BDT
10000 PKR3896.90000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Pakistani Rupee
1 BDT2.56614 PKR
5 BDT12.83070 PKR
10 BDT25.66140 PKR
20 BDT51.32280 PKR
50 BDT128.30700 PKR
100 BDT256.61400 PKR
250 BDT641.53500 PKR
500 BDT1283.07000 PKR
1000 BDT2566.14000 PKR
2000 BDT5132.28000 PKR
5000 BDT12830.70000 PKR
10000 BDT25661.40000 PKR