تاكا بنغلاديشي إلى روبية نيبالية

تحويل BDT إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٬٢١١٫٣٤ npr

1.00000 BDT = 1.21134 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:49 UTC
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BDT إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Nepalese Rupee
1 BDT1.21134 NPR
5 BDT6.05670 NPR
10 BDT12.11340 NPR
20 BDT24.22680 NPR
50 BDT60.56700 NPR
100 BDT121.13400 NPR
250 BDT302.83500 NPR
500 BDT605.67000 NPR
1000 BDT1211.34000 NPR
2000 BDT2422.68000 NPR
5000 BDT6056.70000 NPR
10000 BDT12113.40000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Bangladeshi Taka
1 NPR0.82553 BDT
5 NPR4.12764 BDT
10 NPR8.25529 BDT
20 NPR16.51058 BDT
50 NPR41.27645 BDT
100 NPR82.55290 BDT
250 NPR206.38225 BDT
500 NPR412.76450 BDT
1000 NPR825.52900 BDT
2000 NPR1651.05800 BDT
5000 NPR4127.64500 BDT
10000 NPR8255.29000 BDT