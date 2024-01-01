Bangladeş takasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile BDT → NPR çevirin

1.000 bdt
1.219,21 npr

1,000 BDT = 1,219 NPR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Nepal Rupisi
1 BDT1,21921 NPR
5 BDT6,09605 NPR
10 BDT12,19210 NPR
20 BDT24,38420 NPR
50 BDT60,96050 NPR
100 BDT121,92100 NPR
250 BDT304,80250 NPR
500 BDT609,60500 NPR
1000 BDT1.219,21000 NPR
2000 BDT2.438,42000 NPR
5000 BDT6.096,05000 NPR
10000 BDT12.192,10000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bangladeş Takası
1 NPR0,82020 BDT
5 NPR4,10100 BDT
10 NPR8,20200 BDT
20 NPR16,40400 BDT
50 NPR41,01000 BDT
100 NPR82,02000 BDT
250 NPR205,05000 BDT
500 NPR410,10000 BDT
1000 NPR820,20000 BDT
2000 NPR1.640,40000 BDT
5000 NPR4.101,00000 BDT
10000 NPR8.202,00000 BDT