10 روبية نيبالية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل NPR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 npr
8.90 bdt

₨1.000 NPR = Tk0.8895 BDT

Mid-market exchange rate at 06:07
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NPR إلى BDT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8491.11293.2971.5121.6550.94821.689
1 GBP1.17811.311109.9541.7821.951.11725.561
1 USD0.8990.763183.8741.3591.4880.85219.498
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Bangladeshi Taka
1 NPR٠٫٨٨٩٥١ BDT
5 NPR٤٫٤٤٧٥٧ BDT
10 NPR٨٫٨٩٥١٤ BDT
20 NPR١٧٫٧٩٠٢٨ BDT
50 NPR٤٤٫٤٧٥٧٠ BDT
100 NPR٨٨٫٩٥١٤٠ BDT
250 NPR٢٢٢٫٣٧٨٥٠ BDT
500 NPR٤٤٤٫٧٥٧٠٠ BDT
1000 NPR٨٨٩٫٥١٤٠٠ BDT
2000 NPR١٬٧٧٩٫٠٢٨٠٠ BDT
5000 NPR٤٬٤٤٧٫٥٧٠٠٠ BDT
10000 NPR٨٬٨٩٥٫١٤٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Nepalese Rupee
1 BDT١٫١٢٤٢١ NPR
5 BDT٥٫٦٢١٠٥ NPR
10 BDT١١٫٢٤٢١٠ NPR
20 BDT٢٢٫٤٨٤٢٠ NPR
50 BDT٥٦٫٢١٠٥٠ NPR
100 BDT١١٢٫٤٢١٠٠ NPR
250 BDT٢٨١٫٠٥٢٥٠ NPR
500 BDT٥٦٢٫١٠٥٠٠ NPR
1000 BDT١٬١٢٤٫٢١٠٠٠ NPR
2000 BDT٢٬٢٤٨٫٤٢٠٠٠ NPR
5000 BDT٥٬٦٢١٫٠٥٠٠٠ NPR
10000 BDT١١٬٢٤٢٫١٠٠٠٠ NPR