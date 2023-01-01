تاكا بنغلاديشي إلى جنيه جبل طارق

تحويل BDT إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٫٣٧ gip

1.00000 BDT = 0.00737 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.35961.434741.65980.957318.2165
1GBP1.1584811.23215102.3621.662111.922831.1090121.1033
1USD0.94020.811589183.0761.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131740.009769240.012037210.01623750.01878460.01083410.206163

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جبل طارق
1 BDT0.00737 GIP
5 BDT0.03687 GIP
10 BDT0.07375 GIP
20 BDT0.14750 GIP
50 BDT0.36874 GIP
100 BDT0.73748 GIP
250 BDT1.84371 GIP
500 BDT3.68742 GIP
1000 BDT7.37484 GIP
2000 BDT14.74968 GIP
5000 BDT36.87420 GIP
10000 BDT73.74840 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Bangladeshi Taka
1 GIP135.59600 BDT
5 GIP677.98000 BDT
10 GIP1355.96000 BDT
20 GIP2711.92000 BDT
50 GIP6779.80000 BDT
100 GIP13559.60000 BDT
250 GIP33899.00000 BDT
500 GIP67798.00000 BDT
1000 GIP135596.00000 BDT
2000 GIP271192.00000 BDT
5000 GIP677980.00000 BDT
10000 GIP1355960.00000 BDT