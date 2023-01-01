تاكا بنغلاديشي إلى دينار بحريني

تحويل BDT إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
3.435 bhd

1.00000 BDT = 0.00343 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BDT إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37981.434741.659670.957318.2163
1GBP1.1584811.2321102.3811.662041.92261.1090121.1022
1USD0.94020.811622183.0951.348951.560430.9000517.127
1INR0.01131480.00976740.012034410.01623380.01877880.01083160.206113

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Bahraini Dinar
1 BDT0.00343 BHD
5 BDT0.01717 BHD
10 BDT0.03435 BHD
20 BDT0.06870 BHD
50 BDT0.17174 BHD
100 BDT0.34349 BHD
250 BDT0.85872 BHD
500 BDT1.71745 BHD
1000 BDT3.43490 BHD
2000 BDT6.86980 BHD
5000 BDT17.17450 BHD
10000 BDT34.34900 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Bangladeshi Taka
1 BHD291.13000 BDT
5 BHD1455.65000 BDT
10 BHD2911.30000 BDT
20 BHD5822.60000 BDT
50 BHD14556.50000 BDT
100 BHD29113.00000 BDT
250 BHD72782.50000 BDT
500 BHD145565.00000 BDT
1000 BHD291130.00000 BDT
2000 BHD582260.00000 BDT
5000 BHD1455650.00000 BDT
10000 BHD2911300.00000 BDT