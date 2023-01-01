تاكا بنغلاديشي إلى فلورن أروبي

تحويل BDT إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
16.49 awg

1.00000 BDT = 0.01649 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 4:38 UTC
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BDT إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Aruban Florin
1 BDT0.01649 AWG
5 BDT0.08246 AWG
10 BDT0.16492 AWG
20 BDT0.32984 AWG
50 BDT0.82460 AWG
100 BDT1.64920 AWG
250 BDT4.12300 AWG
500 BDT8.24600 AWG
1000 BDT16.49200 AWG
2000 BDT32.98400 AWG
5000 BDT82.46000 AWG
10000 BDT164.92000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Bangladeshi Taka
1 AWG60.63540 BDT
5 AWG303.17700 BDT
10 AWG606.35400 BDT
20 AWG1212.70800 BDT
50 AWG3031.77000 BDT
100 AWG6063.54000 BDT
250 AWG15158.85000 BDT
500 AWG30317.70000 BDT
1000 AWG60635.40000 BDT
2000 AWG121270.80000 BDT
5000 AWG303177.00000 BDT
10000 AWG606354.00000 BDT