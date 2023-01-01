تاكا بنغلاديشي إلى كولون سلفادوري

تحويل BDT إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٩٫٧٧ svc

1.00000 BDT = 0.07977 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36921.434851.660320.957418.2162
1GBP1.1583511.23195102.3571.661961.923121.10921.0995
1USD0.94020.811721183.0851.349051.561040.9001517.1269
1INR0.01131620.009769770.012035910.0162370.01878840.01083410.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كولون سلفادوري
1 BDT0.07977 SVC
5 BDT0.39885 SVC
10 BDT0.79770 SVC
20 BDT1.59541 SVC
50 BDT3.98852 SVC
100 BDT7.97704 SVC
250 BDT19.94260 SVC
500 BDT39.88520 SVC
1000 BDT79.77040 SVC
2000 BDT159.54080 SVC
5000 BDT398.85200 SVC
10000 BDT797.70400 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Bangladeshi Taka
1 SVC12.53600 BDT
5 SVC62.68000 BDT
10 SVC125.36000 BDT
20 SVC250.72000 BDT
50 SVC626.80000 BDT
100 SVC1253.60000 BDT
250 SVC3134.00000 BDT
500 SVC6268.00000 BDT
1000 SVC12536.00000 BDT
2000 SVC25072.00000 BDT
5000 SVC62680.00000 BDT
10000 SVC125360.00000 BDT