تاكا بنغلاديشي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BDT إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٧٢٫٥٤ zar

1.00000 BDT = 0.17254 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:55 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BDT إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 ZAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37371.434771.660420.9574518.2146
1GBP1.1583511.23185102.3631.661891.923261.1090621.0979
1USD0.94030.811787183.0971.34911.561280.9002517.127
1INR0.01131560.009769150.012034110.01623520.01878860.01083370.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / راند جنوب أفريقيا
1 BDT0.17254 ZAR
5 BDT0.86271 ZAR
10 BDT1.72541 ZAR
20 BDT3.45082 ZAR
50 BDT8.62705 ZAR
100 BDT17.25410 ZAR
250 BDT43.13525 ZAR
500 BDT86.27050 ZAR
1000 BDT172.54100 ZAR
2000 BDT345.08200 ZAR
5000 BDT862.70500 ZAR
10000 BDT1725.41000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Bangladeshi Taka
1 ZAR5.79572 BDT
5 ZAR28.97860 BDT
10 ZAR57.95720 BDT
20 ZAR115.91440 BDT
50 ZAR289.78600 BDT
100 ZAR579.57200 BDT
250 ZAR1448.93000 BDT
500 ZAR2897.86000 BDT
1000 ZAR5795.72000 BDT
2000 ZAR11591.44000 BDT
5000 ZAR28978.60000 BDT
10000 ZAR57957.20000 BDT