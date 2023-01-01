تاكا بنغلاديشي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل BDT إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٣٫١٣ pgk

1.00000 BDT = 0.03313 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:51 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BDT إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 PGK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.3631.434871.660290.957418.2146
1GBP1.1582111.2318102.3471.661941.923031.1088721.097
1USD0.94030.81182183.0871.34921.561160.900217.127
1INR0.0113170.009770720.012035610.01623840.01878940.01083440.206133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Papua New Guinean Kina
1 BDT0.03313 PGK
5 BDT0.16567 PGK
10 BDT0.33133 PGK
20 BDT0.66266 PGK
50 BDT1.65666 PGK
100 BDT3.31332 PGK
250 BDT8.28330 PGK
500 BDT16.56660 PGK
1000 BDT33.13320 PGK
2000 BDT66.26640 PGK
5000 BDT165.66600 PGK
10000 BDT331.33200 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Bangladeshi Taka
1 PGK30.18130 BDT
5 PGK150.90650 BDT
10 PGK301.81300 BDT
20 PGK603.62600 BDT
50 PGK1509.06500 BDT
100 PGK3018.13000 BDT
250 PGK7545.32500 BDT
500 PGK15090.65000 BDT
1000 PGK30181.30000 BDT
2000 PGK60362.60000 BDT
5000 PGK150906.50000 BDT
10000 PGK301813.00000 BDT