تاكا بنغلاديشي إلى درام أرميني

تحويل BDT إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
3520.26 amd

1.00000 BDT = 3.52026 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / درام أرمينية
1 BDT3.52026 AMD
5 BDT17.60130 AMD
10 BDT35.20260 AMD
20 BDT70.40520 AMD
50 BDT176.01300 AMD
100 BDT352.02600 AMD
250 BDT880.06500 AMD
500 BDT1760.13000 AMD
1000 BDT3520.26000 AMD
2000 BDT7040.52000 AMD
5000 BDT17601.30000 AMD
10000 BDT35202.60000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Bangladeshi Taka
1 AMD0.28407 BDT
5 AMD1.42035 BDT
10 AMD2.84070 BDT
20 AMD5.68140 BDT
50 AMD14.20350 BDT
100 AMD28.40700 BDT
250 AMD71.01750 BDT
500 AMD142.03500 BDT
1000 AMD284.07000 BDT
2000 AMD568.14000 BDT
5000 AMD1420.35000 BDT
10000 AMD2840.70000 BDT