5 درام أرميني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AMD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

٥ amd
١٫٣٦ bdt

1.00000 AMD = 0.27279 BDT

Mid-market exchange rate at 20:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857951.076489.8311.462291.636360.94718.6838
1 GBP1.1655711.2546104.7031.704371.907271.1037921.777
1 USD0.929050.797067183.4551.35851.520220.879817.3577
1 INR0.0111320.009550860.011982510.01627820.0182160.01054220.207989

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Bangladeshi Taka
1 AMD0.27279 BDT
5 AMD1.36396 BDT
10 AMD2.72792 BDT
20 AMD5.45584 BDT
50 AMD13.63960 BDT
100 AMD27.27920 BDT
250 AMD68.19800 BDT
500 AMD136.39600 BDT
1000 AMD272.79200 BDT
2000 AMD545.58400 BDT
5000 AMD1363.96000 BDT
10000 AMD2727.92000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / درام أرمينية
1 BDT3.66580 AMD
5 BDT18.32900 AMD
10 BDT36.65800 AMD
20 BDT73.31600 AMD
50 BDT183.29000 AMD
100 BDT366.58000 AMD
250 BDT916.45000 AMD
500 BDT1832.90000 AMD
1000 BDT3665.80000 AMD
2000 BDT7331.60000 AMD
5000 BDT18329.00000 AMD
10000 BDT36658.00000 AMD